CNN: Израиль планирует ответить на атаку Ирана до выборов в США

Израиль подготовил ответ на атаку Ирана. Американские дипломаты ожидают, что это произойдет до президентских выборов в США.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Анонимный источник издания заявил, что план израильского ответа на атаку Ирана 1 октября уже готов.

CNN также обратился за комментарием в министерство обороны Израиля.

Израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заверили США, что контрудар по Ирану будет ограничен военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами, сообщает источник.

В то же время, по данным издания, американские официальные лица ожидают, что Израиль отомстит за атаку Ирана в этом месяце до 5 ноября - дня президентских выборов в США.

Атака на Израиль

Напомним, что уже несколько месяцев с каждым днем все больше обостряются противостояния Израиля и "Хезболлы".

В прошлом месяце ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу . Тогда Иран пообещал ответ и уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.