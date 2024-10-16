У Підмосков'ї пожежа на військовому аеродромі – Telegram-канали

У підмосковному місті Щолково виникла пожежа на території військового аеродрому "Чкаловський". Про це пише Telegram-канал Astra, повідомляє Укрінформ.

"У Підмосков'ї горить будівля на території військового аеродрому «Чкаловський». За даними близьких до силовиків ТГ-каналів, площа пожежі 800 кв. м. Попередньо - обійшлося без постраждалих" , - йдеться у повідомленні.

Telegram-канал 112 зазначає, що вогонь спалахнув на даху Г-подібної споруди. Співробітники встигли евакуюватись.

На місці працює МНС, пожежі присвоєно 2-й ранг складності. На цей час гасіння триває, локалізувати спалах поки що не вдається.

"Чкаловський" — військовий аеродром у Московській області, розташований на південно-східній околиці міста Щолково, за 31 км на північний схід від Москви.