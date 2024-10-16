В Подмосковье пожар на военном аэродроме - Telegram-каналы

В подмосковном городе Щелково возник пожар на территории военного аэродрома "Чкаловский". Об этом пишет Telegram-канал Astra, сообщает Укринформ.

"В Подмосковье горит здание на территории военного аэродрома "Чкаловский". По данным близких к силовикам ТГ-каналов, площадь пожара 800 кв. м. Предварительно - обошлось без пострадавших" , - говорится в сообщении.

Telegram-канал 112 отмечает, что огонь вспыхнул на крыше Г-образного сооружения. Сотрудники успели эвакуироваться.

На месте работает МЧС, пожару присвоен 2-й ранг сложности. В настоящее время тушение продолжается, локализовать вспышку пока не удается.

"Чкаловский" - военный аэродром в Московской области, расположенный на юго-восточной окраине города Щелково, в 31 км к северо-востоку от Москвы.