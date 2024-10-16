Австралія передасть Україні майже півсотні танків Abrams

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams. Вони будуть передані в рамках нового пакету військової підтримки на суму 245 мільйонів доларів.﻿ З посиланням на ABC, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, Австралія передасть України танки Abrams, які незабаром будуть списані з озброєння армії країни. Офіційно про передачу танків має повідомити міністр оборони Австралії Пет Конрой під час засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Варто також зауважити, що нещодавно Австралія отримала перший з 75 нових танків M1A2, які поступово замінять старі моделі M1A1. Передача танків вимагала отримання дозволу від Сполучених Штатів згідно з міжнародними нормами торгівлі зброєю.

У серпні стало відомом про те, що Австралія списала танки Abrams, про передачу яких просила Україна. Тоді Україна закликала Австралію надати 14 танків та навчити екіпаж українців. Однак влада Австралії вирішила відхилити запит.

Згодом ЗМІ писали про те, що Австралія все ж може передати Україні американські танки Abrams, які списали раніше. Можливість таких постачань розглядали в уряді.