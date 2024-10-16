Австралия передаст Украине почти полсотни танков Abrams

Австралия передаст Украине 49 танков Abrams Они будут переданы в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 245 миллионов долларов.﻿ Со ссылкой на ABC, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как пишет издание, Австралия передаст Украину танки Abrams, которые в скором времени будут списаны с вооружения армии страны. Официально о передаче танков должен уведомить министр обороны Австралии Пэт Конрой во время заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Стоит также отметить, что недавно Австралия получила первый из 75 новых танков M1A2, постепенно заменяющих старые модели M1A1. Передача танков потребовала получения разрешения от Соединенных Штатов в соответствии с международными нормами торговли оружием.

В августе стало известно о том, что Австралия списала танки Abrams, о передаче которых просила Украина. Тогда Украина призвала Австралию предоставить 14 танков и обучить экипаж украинцев. Однако власти Австралии решили отклонить запрос.

Впоследствии СМИ писали о том, что Австралия все же может передать Украине списавшие ранее американские танки Abrams. Возможность таких поставок рассматривалась в правительстве.