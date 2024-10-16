За Ольгівку та Новоіванівку в Курській області йдуть бої - ЗМІ

Бої за населені пункти Ольгівка та Новоіванівка в Курській області Росії продовжуються. На 15 жовтня ці території частково контролюють українські військові. Про це розповів військовий одного із підрозділів, який бере участь в операції ЗСУ у Курській області, повідомляє Суспільне.

Він зазначив, що російська армія зараз використовує тактику "малих груп".

«На наших позиціях - це переважно атаки російської піхоти малими групами на "коробочках" [БМД - бойова машина десанту - ред.] заїжджають, намагаються штурмувати, якщо успішно закріплюються, і так далі» , - сказав військовий.

За його словами, у Курській області справді динамічний фронт і «сьогодні населений пункт може бути їх, завтра він наш і навпаки».

Водночас військовий зазначив, що ЗСУ мають проблеми зі зв'язком, завдяки чому російським воїнам вдається контратакувати.

«Можливо, через погоду, але зв'язок став набагато гіршим, у мене нещодавно хлопці кілька днів сиділи на позиціях повністю без зв'язку, ми їх не бачили, воювали наосліп» , - сказав боєць.

Військовий також зазначив, що однією з причин успіхів російської армії є "нестача піхоти" і, в деяких випадках, "погана координація" між підрозділами ЗСУ, які нещодавно прибули на цю частину фронту.

«Нам не вистачає піхоти, нових сил. Ми воюємо тут у пропорції 1 до 5 і при цьому нам вдається проводити контратаки» , — пояснив він.

Військовий висловив сумнів щодо прогнозів про можливі бої за Суджу у найближчі місяці чи тижні. Він зазначив, що з погіршенням погоди та наближенням зими ситуація ускладнюється, оскільки російські війська продовжують штурмувати малими групами на бронетехніці, яка важко пересувається ґрунтовими дорогами.

Також він зазначив, що російські військові виснажуються, і часто на позиціях опиняються новобранці, які проходять мобілізацію лише за тиждень-два до участі у бойових діях.

14 жовтня Bild повідомив, що українці можуть залишити російську територію у найближчі тижні чи місяці.