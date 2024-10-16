За Ольговку и Новоивановку в Курской области идут бои - СМИ

Бои за населенные пункты Ольговка и Новоивановка в Курской области России продолжаются. По состоянию на 15 октября эти территории частично контролируют украинские военные.Об этом рассказал военный одного из подразделений, который участвует в операции ВСУ в Курской области, сообщает Суспільне.

Он отметил, что российская армия сейчас использует тактику «малых групп».

«На наших позициях — это в основном атаки российской пехоты малыми группами на „коробочках“ [БМД — боевая машина десанта — ред.] Заезжают, пытаются штурмовать, если успешно закрепляются, и так далее» , — сказал военный.

По его словам, в Курской области действительно динамичный фронт и «сегодня населенный пункт может быть их, завтра он наш и наоборот».

В то же время военный отметил, что ВСУ имеют проблемы со связью, благодаря чему российским воинам удается контратаковать.

«Возможно, из-за погоды, но связь стала намного хуже, у меня недавно ребята несколько дней сидели на позициях полностью без связи, мы их не видели, воевали вслепую» , — сказал боец.

Военный также отметил, что одной из причин успехов российской армии является «недостаток пехоты» и, в некоторых случаях, «плохая координация» между подразделениями ВСУ, которые недавно прибыли на эту часть фронта.

«Нам не хватает пехоты, новых сил. Мы воюем здесь в пропорции 1 к 5 и при этом нам удается еще проводить контратаки» , — пояснил он.

Военный выразил сомнение относительно прогнозов о возможных боях за Суджу в ближайшие месяцы или недели. Он отметил, что с ухудшением погоды и приближением зимы ситуация усложняется, поскольку российские войска продолжают штурмовать малыми группами на бронетехнике, которая трудно передвигается по грунтовым дорогам.

Также он отметил, что российские военные истощаются, и часто на позициях оказываются новобранцы, которые проходят мобилизацию всего за неделю-две до участия в боевых действиях.

14 октября Bild сообщил, что украинцы могут покинуть российскую территорию в ближайшие недели или месяцы.