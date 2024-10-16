У США зробили заяву щодо запрошення України до НАТО

Цього літа НАТО наголосило, що Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тримають перемовини про наближення до вступу.﻿ Про це заявила на онлайн-брифінгу постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт, пише Роман Кот, РБК-Україна.

"Щодо запрошення, я думаю, що позиція НАТО щодо цього була дуже чіткою. Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом альянсу" , - заявила посол.

Вона пояснила, що наразі той етап, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі.