У США зробили заяву щодо запрошення України до НАТО
Цього літа НАТО наголосило, що Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тримають перемовини про наближення до вступу. Про це заявила на онлайн-брифінгу постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт, пише Роман Кот, РБК-Україна.
"Щодо запрошення, я думаю, що позиція НАТО щодо цього була дуже чіткою. Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом альянсу", - заявила посол.
Вона пояснила, що наразі той етап, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі.
"Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього альянсу", - наголосила Сміт.