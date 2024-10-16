В США сделали заявление относительно приглашения Украины в НАТО
Этим летом НАТО подчеркнуло, что Украина непременно станет членом Альянса. В настоящее время держатся переговоры о приближении к вступлению. Об этом на онлайн-брифинге заявила постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит, пишет Роман Кот, РБК-Украина.
"По приглашению, я думаю, что позиция НАТО в этом отношении была очень четкой. Этим летом на 75-м юбилейном саммите мы заявили, что Украина идет необратимым путем членства и что Украина станет членом альянса", - заявила посол.
Она пояснила, что сейчас этап, когда Североатлантический союз говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе.
"Но, как всегда, мы будем продолжать разговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы поговорить с ними о том, как они могут продолжать приближаться к этому альянсу", - подчеркнула Смит.