Україна з початку року завдала понад 7000 ударів по РФ - CNN

Україна у 2024 році завдала понад 7000 ударів за допомогою БпЛА по Росії, а саме по військових об'єктах агресора, складів боєприпасів, об'єктів інфраструктури та НПЗ. Найдальша атака Сил оборони – за 1700 км від кордону нашої країни. З посиланням на CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

Командир підрозділу безпілотників дальнього радіуса ГУР МО Серж зауважив журналістам, що особисто контролював понад 500 ударів по РФ за весь час повномасштабного вторгнення.

У CNN розповіли, що провели з українськими військовими два дні, зокрема ніч 29 вересня — час запуску по Росії 100 дронів. Тоді захисники поцілили по військовому арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області, а саме по потягу, якраз завантаженому нещодавно доставленими іранськими ракетами.

"Ми постійно змушуємо ворога думати про те, що вони зробили в лютому 2022 року. Вони мають усвідомити, що ми стаємо сильнішими з кожним днем ​​і ми наближаємо нашу перемогу та їхню поразку" , — сказав Серж, коли українські дрони вже прямували до Котлубані.

У ЗМІ розповіли, що побачили фото арсеналу після атаки, на них було видно "численні об'єкти, розкидані навколо будівлі, а також сильні пошкодження самої будівлі". Окрім того, українські розвідники поділилися власним відео, автентичність якого змогли підтвердити журналісти, на якому було зафіксовано 11 потужних вибухів на території складу якраз між 02:22 і 03:18 ночі.

"Місія зі знищення поставлених Іраном ракет була повним успіхом, наполягають українці" , — коментують журналісти, додаючи, що такі атаки — все більш помітна частина війни.

У CNN додали, що повітряна війна сьогодні набирає обертів. Основний розквіт відбувається саме в галузі БпЛА, але ворожій ППО вдається відбивати велику кількість повітряних цілей ЗСУ.