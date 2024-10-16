Украина с начала года нанесла более 7000 ударов по РФ — CNN

Украина в 2024 году нанесла более 7000 ударов с помощью БпЛА по России, а именно по военным объектам агрессора, складам боеприпасов, объектам инфраструктуры и НПЗ. Самая дальняя атака Сил обороны — за 1700 км от границы нашей страны. Со ссылкой на CNN, сообщает Зеркало недели.

Командир подразделения беспилотников дальнего радиуса ГУР МО Серж заявил журналистам, что лично контролировал более 500 ударов по РФ за все время полномасштабного вторжения.

В CNN рассказали, что провели с украинскими военными два дня, в том числе ночь 29 сентября — время запуска по России 100 дронов. Тогда защитники попали по военному арсеналу "Котлубань" в Волгоградской области, а именно по поезду, загруженному недавно доставленными иранскими ракетами.

"Мы постоянно заставляем врага думать о том, что они сделали в феврале 2022 года. Они должны понять, что мы становимся сильнее с каждым днем ​​и мы приближаем нашу победу и их поражение" , — сказал Серж, когда украинские дроны уже направлялись к Котлубань.

В СМИ рассказали, что увидели фото арсенала после атаки, на них были видны "многочисленные объекты, разбросанные вокруг здания, а также сильные повреждения самого здания". Кроме того, украинские разведчики поделились собственным видео, подлинность которого смогли подтвердить журналисты, на котором было зафиксировано 11 мощных взрывов на территории склада как раз между 02:22 и 03:18 ночи.

"Миссия по уничтожению поставленных Ираном ракет была полным успехом, настаивают украинцы" , — комментируют журналисты, добавляя, что такие атаки — все более заметная часть войны.

В CNN добавили, что воздушная война сегодня набирает обороты. Основной расцвет происходит именно в области БпЛА, но вражеской ПВО удается отражать большое количество воздушных целей ВСУ.