Південна Корея перевірить інформацію про відправку військ КНДР в Україну

Південна Корея "уважно" стежить за ситуацією щодо ймовірного відправлення КНДР військових для участі у війні Росії проти України. Там перевірять цю інформацію.﻿ З посиланням на Yonhap, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Оскільки існує ймовірність надання (Північною Кореєю - ред.) військ або цивільного персоналу, за цим уважно стежать" , - розповів представник Міноборони Південної Кореї.

Окрім цього розвідка країни заявила, що вже працює над перевіркою повідомлень щодо того, що Росія організує спеціальний батальйон з північнокорейців, враховуючи те, що вони "можуть бути правдивими".

"Ми також співпрацюємо з Україною, щоб підтвердити ці повідомлення" , - заявили в розвідувальному відомстві Південної Кореї.

Водночас в МЗС країни також відреагували на чутки щодо відправки військових КНДР на війну в Україну. Там висловили "глибоку стурбованість" щодо того, що співпраця РФ та КНДР виходить за рамки торгівлі зброєю і охоплює розгортання військ.

"Будь-яка співпраця, яка опосередковано чи безпосередньо допомагає Північній Кореї зміцнювати свої війська, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Ми вкотре закликаємо до припинення незаконної військової співпраці між Росією та Північною Кореєю" , - заявив представник МЗС Південної Кореї.

8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що КНДР може відправити регулярні війська на підтримку російських окупантів в Україні. Раніше північнокорейські "радники" вже перебували на окупованих територіях, а під Донецьком було ліквідовано шість офіцерів КНДР.

За даними західних ЗМІ, до кінця року кілька тисяч солдатів з Північної Кореї можуть бути перекинуті на фронт після підготовки в РФ. Експерт Олександр Мусієнко також не виключив участі північнокорейських військ у бойових діях, зокрема в артилерії.