Южная Корея проверит информацию об отправке войск КНДР в Украину

Южная Корея "внимательно" следит за ситуацией по поводу вероятного отправления КНДР военных для участия в войне России против Украины. Там проверят эту информацию.﻿ Со ссылкой на Yonhap, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Поскольку существует вероятность предоставления (Северной Кореей – ред.) войск или гражданского персонала, за этим внимательно следят" , – рассказал представитель Минобороны Южной Кореи.

Кроме того, разведка страны заявила, что уже работает над проверкой сообщений о том, что Россия организует специальный батальон из северокорейцев, учитывая то, что они "могут быть правдивыми".

"Мы также сотрудничаем с Украиной, чтобы подтвердить эти сообщения" , – заявили в разведывательном ведомстве Южной Кореи.

В то же время в МИДе страны также отреагировали на слухи по поводу отправки военных КНДР на войну в Украину. Там выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу того, что сотрудничество РФ и КНДР выходит за рамки торговли оружием и охватывает развертывание войск.

"Любое сотрудничество, которое косвенно или непосредственно помогает Северной Корее укреплять свои войска, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Мы еще раз призываем к прекращению незаконного военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей" , - заявил представитель МИД Южной Кореи.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что КНДР может отправить регулярные войска в поддержку российских окупантов в Украине. Ранее северокорейские "советники" уже находились на оккупированных территориях, а под Донецком было ликвидировано шесть офицеров КНДР.

По данным западных СМИ, до конца года несколько тысяч солдат из Северной Кореи могут быть опрокинуты на фронт после подготовки в РФ. Эксперт Александр Мусиенко также не исключил участия северокорейских войск в боевых действиях, в частности, в артиллерии.