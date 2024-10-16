У США сказали, чи зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль

Сполучені Штати Америки відчувають себе комфортно дотримуючись зобов’язань перед союзниками. У багатьох випадках це різні типи систем допомог від США.﻿ Про це заявила постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт під час онлайн-брифінгу, пише Роман Кот, РБК-Україна.

Під час брифінгу журналіст запитав у Сміт, чи зможуть Штати надавати допомогу одночасно Україні та Ізраїлю у випадку, якщо на Близькому Сході почнеться велика війна.

За її словами, наразі США відчувають себе комфортно, дотримуючись зобов’язань перед союзниками та партнерами як на Близькому Сході, так і перед Україною. Також Штати наразі дотримуються своїх зобов'язань в інших куточках світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном.

"У багатьох випадках це різні типи систем, які надаються, іноді з використанням різних форм допомоги в уряді США" , - сказала Сміт.

Вона також вважає, що зараз у Вашингтоні немає осіб, які дивляться на допомогу США як на "зусилля з нульовою сумою в будь-якому вигляді, порядку чи формі".