В США сказали, смогут ли поддерживать одновременно Украину и Израиль

Соединенные Штаты Америки чувствуют себя комфортно придерживаясь обязательств перед союзниками. Во многих случаях это разные типы систем пособий от США.﻿ Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит во время онлайн-брифинга, пишет Роман Кот, РБК-Украина.

Во время брифинга журналист спросил Смит, смогут ли Штаты оказывать помощь одновременно Украине и Израилю в случае, если на Ближнем Востоке начнется большая война.

По ее словам, в настоящее время США чувствуют себя комфортно, соблюдая обязательства перед союзниками и партнерами как на Ближнем Востоке, так и перед Украиной. Также Штаты придерживаются своих обязательств в других уголках мира, включая Индо-Тихоокеанский регион.

"Во многих случаях это разные типы предоставляемых систем, иногда с использованием различных форм помощи в правительстве США" , - сказала Смит.

Она также считает, что сейчас в Вашингтоне нет лиц, смотрящих на помощь США как "усилия с нулевой суммой в любом виде, порядке или форме".