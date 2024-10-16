Нордично-Балтійські країни анонсували спільний енергопакет для України

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країни Нордично-Балтійськоі вісімки вирішили виділити Україні зимовий пакет енергетичної підтримки. Про це Стенергард сказала в Одесі після зустрічі глави МЗС України Андрія Сибіги з колегами зі Швеції, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Фінляндії, повідомляє Європейська правда.

Стенергард сказала, що російські атаки на українську енергоінфраструктуру мають серйозні і надзвичайні наслідки, особливо напередодні зими.

"Сьогодні наш союз ухвалив зимовий пакет для того, щоб підсилити соціальну стійкість, енергостійкість вашої країни. Ми будемо поставляти сонячні батареї, генератори та іншу продукцію, щоб підтримати вашу критичну та соціальну інфраструктуру" , – зазначила міністерка.

Вона додала, що Швеція вклала 28 млн євро у цей пакет, щоб допомогти українцям пройти цю зиму.

У середу восьмеро міністрів закордонних справ з країн Північної Європи та держав Балтії прибули з візитом до Одеси.

На зустрічі глава МЗС Андрій Сибіга привернув увагу колег до суттєвого посилення російського повітряного терору та ударів по цивільних суднах, зерносховищах, терміналах та іншій портовій інфраструктурі.