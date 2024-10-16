Нордическо-Балтийские страны анонсировали совместный энергопакет для Украины

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард объявила, что страны Нордическо-Балтийской восьмерки решили выделить Украине зимний пакет энергетической поддержки.﻿ Об этом Стенергард сказала в Одессе после встречи главы МИД Украины Андрея Сибиги с коллегами из Швеции, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Финляндии, сообщает Европейская правда.

Стенергард сказала, что российские атаки на украинскую энергоинфраструктуру имеют серьезные и чрезвычайные последствия, особенно в преддверии зимы.

"Сегодня наш союз принял зимний пакет, чтобы усилить социальную устойчивость и энергоустойчивость вашей страны. Мы будем поставлять солнечные батареи, генераторы и другую продукцию, чтобы поддержать вашу критическую и социальную инфраструктуру" , – отметила министр.

Она добавила, что Швеция вложила 28 млн евро в этот пакет, чтобы помочь украинцам пройти эту зиму.

В среду восемь министров иностранных дел из стран Северной Европы и государств Балтии прибыли с визитом в Одессу.

На встрече глава МИД Андрей Сибига привлек внимание коллег к существенному усилению российского воздушного террора и ударов по гражданским судам, зернохранилищам, терминалам и другой портовой инфраструктуре.