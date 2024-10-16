У Білому домі анонсували розмову Байдена із Зеленським

Президент США Джо Байден сьогодні, 16 жовтня, має провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер оголосить про нову допомогу для українських захисників.﻿ З посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Президент Байден поговорить з президентом Зеленським найближчим часом, якщо вже не поговорив, і оголосить сьогодні про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки в рамках зусиль щодо зміцнення нашої підтримки України в її боротьбі з російською агресією" , - розповіла Жан-П'єр.

Більш детальних подробиць про те, яке саме озброєння може отримати Україна в рамках пакету, вона не розкрила.