В Белом доме анонсировали разговор Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден сегодня, 16 октября, должен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер объявит о новой помощи для украинских защитников.﻿ Со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в ближайшее время, если уже не поговорил, и объявит сегодня о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности в рамках продолжающихся усилий по укреплению нашей поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией" , - рассказала Жан-Пьер.

Более детальных подробностей о том, какое именно вооружение может получить Украина в рамках пакета, она не раскрыла.