Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації - ЦПД

Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України.﻿ З посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка та російські Telegram-канали, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети" , - написав Коваленко.

Він також зауважив, що у Росії здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами.