Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації - ЦПД
Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України. З посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка та російські Telegram-канали, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
"На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети", - написав Коваленко.
Він також зауважив, що у Росії здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами.
"Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів", - підкреслив він.