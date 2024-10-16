РФ накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации - ЦПД
Российская Федерация накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Это может свидетельствовать о готовящемся обстреле Украины. Со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и российские Telegram-каналы, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"К сожалению, Россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Борты типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты", – написал Коваленко.
Он также отметил, что в России совершаются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами.
"Не исключено, что у врага идет подготовка к ударам", - подчеркнул он.