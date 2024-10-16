Литва об'явила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро
Литва узгодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, повідомляє Укрінформ.
«З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15.4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро», - сказав Ландсберґіс.
Він зазначив, що Литва – в топі постачальників енергетичного обладнання в Україну.
Також Ландсберґіс висловив підтримку Мирного плану президента Володимира Зеленського.
«Мирний план Зеленського – дуже реалістичний. У нас є можливості поставити зброю, у нас є можливості усунути усі обмеження на використання зброї. Це все залежить від політичних рішень. Також у нас є можливості надати гарантії безпеки Україні, для того, щоб Україна була впевнена, що вона не буде атакована наступного дня, як це було у минулі роки», - сказав міністр закордонних справ Литви.
Також він наголосив, що не можна відкладати прийняття рішення щодо надання дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по військовим об’єктам РФ.
«Відкладання прийняття цього рішення у 2014 році привело нас до подій 2022 року. Якщо ми будемо відкладати рішення, буде світова криза», - наголосив Ландсберґіс.
У цьому питанні його підтримали колеги з Латвії та Естонії.
«Ми маємо розуміти, що не має бути обмежень на використання зброї і Україна має надавати відповідь і бити по військових об’єктах в Росії. Зокрема, операція, яка відбулася у Курську була необхідною і в майбутньому ми побачимо її результати. Україна має перемогти», - сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
В свою чергу міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже зауважила, що Україні для перемоги необхідно зокрема «зниження обмежень що допоможе надавати відповіді на гуманітарні, економічні та інші виклики».