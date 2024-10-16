Литва об'явила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро

Литва узгодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, повідомляє Укрінформ.

«З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15.4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро» , - сказав Ландсберґіс.

Він зазначив, що Литва – в топі постачальників енергетичного обладнання в Україну.

Також Ландсберґіс висловив підтримку Мирного плану президента Володимира Зеленського.

«Мирний план Зеленського – дуже реалістичний. У нас є можливості поставити зброю, у нас є можливості усунути усі обмеження на використання зброї. Це все залежить від політичних рішень. Також у нас є можливості надати гарантії безпеки Україні, для того, щоб Україна була впевнена, що вона не буде атакована наступного дня, як це було у минулі роки» , - сказав міністр закордонних справ Литви.

Також він наголосив, що не можна відкладати прийняття рішення щодо надання дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по військовим об’єктам РФ.

«Відкладання прийняття цього рішення у 2014 році привело нас до подій 2022 року. Якщо ми будемо відкладати рішення, буде світова криза» , - наголосив Ландсберґіс.

У цьому питанні його підтримали колеги з Латвії та Естонії.

«Ми маємо розуміти, що не має бути обмежень на використання зброї і Україна має надавати відповідь і бити по військових об’єктах в Росії. Зокрема, операція, яка відбулася у Курську була необхідною і в майбутньому ми побачимо її результати. Україна має перемогти» , - сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

В свою чергу міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже зауважила, що Україні для перемоги необхідно зокрема «зниження обмежень що допоможе надавати відповіді на гуманітарні, економічні та інші виклики».