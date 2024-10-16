Литва объявила новый пакет помощи Украине на 3,5 млрд евро
Литва согласовала новый пакет помощи Украине на 3,5 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис во время совместного брифинга с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе, сообщает Укринформ.
«С начала нашего сотрудничества мы поставили оборудование на 15.4 млрд евро, а сейчас мы согласовали помощь на 3,5 млрд евро», - сказал Ландсбергис.
Он отметил, что Литва – в топе поставщиков энергетического оборудования в Украину.
Также Ландсбергис выразил поддержку мирного плана президента Владимира Зеленского.
«Мирный план Зеленского – очень реалистичный. У нас есть возможность поставить оружие, у нас есть возможность устранить все ограничения на использование оружия. Это зависит от политических решений. Также у нас есть возможности предоставить гарантии безопасности Украине, для того чтобы Украина была уверена, что она не будет атакована на следующий день, как это было в прошлые годы», - сказал министр иностранных дел Литвы.
Также он подчеркнул, что нельзя откладывать принятие решения о предоставлении разрешения Украине использовать дальнобойное оружие по военным объектам РФ.
«Откладывание принятия этого решения в 2014 году привело нас к событиям 2022 года. Если мы будем откладывать решение, будет мировой кризис», - подчеркнул Ландсбергис.
В этом вопросе его поддержали коллеги из Латвии и Эстонии.
«Мы должны понимать, что не должно быть ограничений на использование оружия и Украина должна давать ответ и бить по военным объектам в России. В частности, операция, которая состоялась в Курске, была необходимой и в будущем мы увидим ее результаты. Украина должна победить», - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
В свою очередь министерство иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что Украине для победы необходимо в частности «снижение ограничений, что поможет давать ответы на гуманитарные, экономические и другие вызовы».