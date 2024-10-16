"Рамштайн" на рівні лідерів країн відбудеться у листопаді - Білий дім

Засідання Контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів країн відбудеться у листопаді﻿. Про це заявила речниця Адміністрації президента США Карін Жан-Пʼєр, повідомляє Ділова столиця.

Вона зазначила, що зустріч лідерів у форматі "Рамштайн", яка була відкладена через ураган "Мілтон" в США, відбудеться у листопаді. Однак конкретної дати вона не назвала.

За словами речниці, президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський незабаром мають провести переговори.

"Два лідери також обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яке відбудеться наступного місяця, щоб і надалі отримувати підтримку, необхідну Україні для перемоги" , — наголосила Жан-Пʼєр.

Нагадаємо, президент США Джо Байден через наближення урагану "Мілтон" до Флориди відклав свій візит до Німеччини, під час якого планувалася його зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським в рамках засідання Контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн" 12 жовтня. Пізніше візит до Німеччини відклав і державний секретар Ентоні Блінкен.

Джо Байден відвідає з візитом Німеччину 18 жовтня, однак засідання формату "Рамштайн" не заплановано.