"Рамштайн" на уровне лидеров стран состоится в ноябре - Белый дом

Заседание Контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн" на уровне лидеров стран состоится в ноябре﻿. Об этом заявила представитель Администрации президента США Карин Жан-Пьер, сообщает Деловая столица.

Она отметила, что встреча лидеров в формате "Рамштайн", отложенная из-за урагана "Милтон" в США, состоится в ноябре. Однако конкретной даты она не назвала.

По словам пресс-секретаря, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский вскоре должны провести переговоры.

"Два лидера также обсудят заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, которое состоится в следующем месяце, чтобы и дальше получать поддержку, необходимую Украине для победы" , — подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, президент США Джо Байден из-за приближения урагана "Милтон" во Флориду отложил свой визит в Германию, во время которого планировалась его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках заседания Контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн" 12 октября. Позже визит в Германию отложил и государственный секретарь Энтони Блинкен.

Джо Байден посетит с визитом Германию 18 октября, однако заседание формата "Рамштайн" не запланировано.