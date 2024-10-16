Ми підходимо до нової фази війни – Сибіга про участь солдатів КНДР

Участь військових Північної Кореї у війні Росії проти України є загрозою для подальшої ескалації та масштабування збройної агресії. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції з міністрами закордонних справ Північно-Балтійської вісімки в Одесі, повідомляє Новое время.

«Це величезна загроза до подальшої ескалації. Ми підходимо до нової фази, до нових реалій війни, російської агресії… Мені здається, що йдеться про масштабування збройної агресії» , — зазначив Сибіга.

Він наголосив, що йдеться не про найманців, а підрозділи збройних сил КНДР.

Сибіга також закликав міжнародну спільноту до «жорстких відповідей».