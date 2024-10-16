Мы подходим к новой фазе войны - Сибига об участии солдат КНДР
Участие военных Северной Кореи в войне России против Украины является угрозой для дальнейшей эскалации и масштабирования вооруженной агрессии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с министрами иностранных дел Северо-Балтийской восьмерки в Одессе, сообщает Новое время.
«Это огромная угроза к дальнейшей эскалации. Мы подходим к новой фазе, к новым реалиям войны, российской агрессии… Мне кажется, что речь идет о масштабировании вооруженной агрессии», — отметил Сибига.
Он подчеркнул, что речь идет не о наемниках, а подразделениях вооруженных сил КНДР.
Сибига также призвал международное сообщество к «жестким ответам».
«Это будет огромная угроза. Как и возможные поставки баллистических ракет из Ирана. Должны быть жесткие ответы, санкции, должна быть дальнейшая изоляция этих стран, этой оси зла, которая формируется вокруг РФ. Это КНДР, Иран с их военной помощью, Сирия, РФ и Беларусь», — отметил глава украинского МИД.