Мы подходим к новой фазе войны - Сибига об участии солдат КНДР

Участие военных Северной Кореи в войне России против Украины является угрозой для дальнейшей эскалации и масштабирования вооруженной агрессии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с министрами иностранных дел Северо-Балтийской восьмерки в Одессе, сообщает Новое время.

«Это огромная угроза к дальнейшей эскалации. Мы подходим к новой фазе, к новым реалиям войны, российской агрессии… Мне кажется, что речь идет о масштабировании вооруженной агрессии» , — отметил Сибига.

Он подчеркнул, что речь идет не о наемниках, а подразделениях вооруженных сил КНДР.

Сибига также призвал международное сообщество к «жестким ответам».