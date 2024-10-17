Курс валют НБУ на 17 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 17 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 16 жовтня виріс до рівня 41.2256 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 44.9132 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53.7170 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 2 коп. до 47.8089 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.4472 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.225 600
|EUR
|Євро
|44.913 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53,717 000
|CHF
|Швейцарський франк
|47.808 900
|PLN
|Польський злотий
|10.447 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.