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Курс валют НБУ на 17 жовтня

Курс валют НБУ на 17 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 17 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 жовтня виріс до рівня 41.2256 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 44.9132 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53.7170 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 2 коп. до 47.8089 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.4472 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.225 600 +0.0117
EUR Євро 44.913 200 --0.01
GBP Фунт стерлінгів 53,717 000 --0.1867
CHF Швейцарський франк 47.808 900 +0.0191
PLN Польський злотий 10.447 200 --0.0161

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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