Курс валют НБУ на 17 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 17 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 жовтня виріс до рівня 41.2256 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 44.9132 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53.7170 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 2 коп. до 47.8089 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.4472 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.225 600 EUR Євро 44.913 200 GBP Фунт стерлінгів 53,717 000 CHF Швейцарський франк 47.808 900 PLN Польський злотий 10.447 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.