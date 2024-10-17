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Курс валют НБУ на 17 октября

Курс валют НБУ на 17 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 17 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 октября, вырос до уровня 41.2256 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 44.9132 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.7170 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 2 коп до 47.8089 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.4472 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.225600 +0.0117
EUR Евро 44.913200 --0.01
GBP Фунт стерлингов 53.717000 --0.1867
CHF Швейцарский франк 47.808900 +0.0191
PLN Польский злотый 10.447200 --0.0161

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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