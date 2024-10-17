Курс валют НБУ на 17 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 17 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 16 октября, вырос до уровня 41.2256 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 44.9132 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.7170 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 2 коп до 47.8089 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.4472 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.225600
|EUR
|Евро
|44.913200
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.717000
|CHF
|Швейцарский франк
|47.808900
|PLN
|Польский злотый
|10.447200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.