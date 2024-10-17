Курс валют НБУ на 17 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 17 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 октября, вырос до уровня 41.2256 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 44.9132 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.7170 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 2 коп до 47.8089 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.4472 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.225 600 EUR Евро 44.913 200 GBP Фунт стерлингов 53.717 000 CHF Швейцарский франк 47.808 900 PLN Польский злотый 10.447 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.