Росіяни атакували Миколаївську область: частина споживачів залишилася без світла
Уночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаївській області, внаслідок чого частина абонентів залишились без електропостачання, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.
"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає".
Голова ОВА додав, що уночі працювала ППО, але деталі обіцяв розповісти пізніше.
Передісторія:
- Російські війська вечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників. Повітряна тривога лунала у більшості областей.