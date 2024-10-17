Росіяни атакували Миколаївську область: частина споживачів залишилася без світла

Уночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаївській області, внаслідок чого частина абонентів залишились без електропостачання, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає".

Голова ОВА додав, що уночі працювала ППО, але деталі обіцяв розповісти пізніше.

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