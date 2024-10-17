Россияне атаковали Николаевскую область: часть потребителей остались без света
Ночью 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области, в результате чего часть абонентов остались без электроснабжения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в Telegram.
"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет".
Глава ОВА добавил, что ночью работала ПВО, но детали обещал рассказать позже.
Предыстория:
- Российские войска вечером 16 октября запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников. Воздушная тревога звучала в большинстве областей.