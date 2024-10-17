У Держдепі заявили, що США співпрацюють з Україною щодо "плану перемоги"

США продовжують співпрацювати з Україною щодо "плану перемоги", ініційований президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

Міллер не став конкретизувати свою минулу заяву про "продуктивні кроки", які влада США вбачає в плані, з яким Зеленський ознайомив американського колегу Байдена.

Також він не уточнив, які пункти та положення в ініціативі підтримує американська сторона.

"Я не збираюся вдаватися в різні деталі, окрім того, що скажу, що ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану" , – сказав речник Держдепу США.

Він також зазначив, що Байден у телефонній бесіді з Зеленським 16 жовтня "очевидно" торкався питання плану перемоги України у війні з РФ.