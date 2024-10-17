Президент Польщі та генсек НАТО обговорили підтримку України

Польський президент Анджей Дуда зідзвонився з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте – під час розмови вони обговорили, зокрема й допомогу Україні та політику Альянсу щодо Росії. Про це йдеться в повідомленні канцелярії президента Польщі, повідомляє Європейська правда.

Дуда ще раз привітав Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО. Вони обговорили пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу.

"Під час розмови обговорювалися, зокрема, пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу, політики стосовно Росії, а також залучення НАТО до підтримки України",– розповіли у канцелярії польського президента.

Нещодавно очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в країні незабаром відкриють базу протиракетної оборони (ПРО) та висловив сподівання, що вона буде збивати й російські ракети, які летять у бік Польщі.

Ця база протиракетної оборони США в Редзіковому введена в експлуатацію НАТО у липні 2024 року. Вона є частиною великого протиракетного щита НАТО і призначена для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет. Вона має винятково оборонний характер та має приблизно 200 військових.