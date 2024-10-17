Президент Польши и генсек НАТО обсудили поддержку Украины

Польский президент Анджей Дуда созвонился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте – во время разговора они обсудили, в частности и помощь Украине и политику Альянса в отношении России. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Польши, сообщает Европейская правда.

Дуда еще раз поздравил Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО. Они обсудили приоритеты по усилению сдерживания и обороны Альянса.

"Во время разговора обсуждались, в частности, приоритеты по усилению сдерживания и обороны Альянса, политики в отношении России, а также привлечение НАТО к поддержке Украины",– рассказали в канцелярии польского президента.

Недавно глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в стране вскоре откроют базу противоракетной обороны (ПРО) и выразил надежду, что она будет сбивать и российские ракеты, которые летят в сторону Польши.

Эта база противоракетной обороны США в Редзиковом введена в эксплуатацию НАТО в июле 2024 года. Она является частью большого противоракетного щита НАТО и предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Она имеет исключительно оборонительный характер и имеет примерно 200 военных.