У Пентагоні підтвердили проліт невідомих безпілотників над авіабазою США у Вірджинії

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про низку несанкціонованих польотів БПЛА над військовою базою Ленґлі у Вірджинії, де розміщено найсучасніші винищувачі Сполучених Штатів. Про це заявила журналістам речниця Пентагону Сабріна Сінґх, повідомляє Укрінформ.

Військова база "справді зазнала вторгнення несанкціонованих безпілотних літальних апаратів у грудні 2023 року", сказала вона.

За її словами, кількість цих вторгнень кожного дня була різна, але, схоже, вони не мали ворожих намірів.

"Це те, за чим ми стежимо, але я не можу надати більше інформації з цього приводу" , – зазначила речниця.

Нагадаємо, згідно з публікацією у Wall Street Journal, над військовими базами у Сполучених Штатах періодично літали безпілотники невідомого походження. Велика кількість БПЛА у грудні минулого року кружляла над військово-повітряною базою Ленґлі на узбережжі Вірджинії протягом 17 днів.

Військові не могли визначити, хто стоїть за запуском безпілотників, і не збивали їх, оскільки не знали, чи становлять літальні апарати загрозу.