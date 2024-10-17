В Пентагоне подтвердили пролет неизвестных беспилотников над авиабазой США в Виргинии

Министерство обороны США подтвердило информацию о ряде несанкционированных полетов БПЛА над военной базой Лэнгли в Виргинии, где размещены самые современные истребители Соединенных Штатов. Об этом заявила журналистам представитель Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Укринформ.

Военная база "действительно подверглась вторжению несанкционированных беспилотных летательных аппаратов в декабре 2023 года", сказала она.

По ее словам, количество этих вторжений каждый день было разное, но, похоже, они не имели враждебных намерений.

"Это то, за чем мы следим, но я не могу предоставить больше информации по этому поводу" , – отметила спикер.

Напомним, согласно публикации в Wall Street Journal над военными базами в Соединенных Штатах периодически летали беспилотники неизвестного происхождения. Большое количество БПЛА в декабре прошлого года кружило над военно-воздушной базой Лэнгли на побережье Виргинии в течение 17 дней.

Военные не могли определить, кто стоит за запуском беспилотников, и не сбивали их, поскольку не знали, представляют ли летательные аппараты угрозу.