Хакери КНДР викрали криптовалюти на $3 млрд для ядерної програми

Північнокорейські хакери з 2017 року викрали криптовалюту на суму близько 3 мільярди доларів США, які режим КНДР спрямував на розвиток ядерної і ракетної програм. Про це йдеться у звіті Microsoft про "Цифровий захист" (Digital Defence), повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що минулого року було вкрадено майже третину цієї суми – від $600 мільйонів до $1 мільярда.

У звіті наголошується, що вкраденими коштами Пхеньян профінансував більш ніж половину своїх ядерних розробок.

З минулого року Microsoft виявила кілька нових північнокорейських хакерських груп, націлених на криптовалютні організації, зокрема Jade Sleet, Sapphire Sleet, Citrine Sleet та Moonstone Sleet. Остання, наприклад, розробила спеціальний варіант програми-вимагача та застосувала його проти невідомих організацій в аерокосмічному й оборонному секторах як для збору розвідданих, так і для отримання фінансової вигоди.

Аналітики Microsoft переконані, що поява нових хакерських груп свідчить про те, що північнокорейський режим розширює свою участь у діяльності програм-вимагачів, посилюючи використання інструментів кіберзлочинців для зміцнення своїх фінансових ресурсів та просування власних стратегічних інтересів.

У компанії констатували, що постійне зростання рівня технічної складності засобів, що застосовуються кіберзлочинцями, на тлі збільшення агресивності урядів окремих країн у кіберсфері, відображають збільшення їх інвестицій у ресурси та підготовку хакерів.