Хакеры КНДР похитили криптовалюты на $3 млрд для ядерной программы

Северокорейские хакеры с 2017 года похитили криптовалюту на сумму около 3 млрд долларов США, которые режим КНДР направил на развитие ядерной и ракетной программ. Об этом говорится в отчете Microsoft о цифровой защите (Digital Defence), сообщает Укринформ.

Отмечается, что в прошлом году была украдена почти треть этой суммы – от $600 миллионов до $1 миллиарда.

В отчете отмечается, что украденными средствами Пхеньян профинансировал более половины своих ядерных разработок.

С прошлого года Microsoft обнаружила несколько новых северокорейских хакерских групп, нацеленных на криптовалютные организации, включая Jade Sleet, Sapphire Sleet, Citrine Sleet и Moonstone Sleet. Последняя, например, разработала специальный вариант программы-вымогателя и применила его против неизвестных организаций в аэрокосмическом и оборонном секторах как для сбора разведданных, так и для получения финансовой выгоды.

Аналитики Microsoft убеждены, что появление новых хакерских групп свидетельствует о том, что северокорейский режим расширяет свое участие в деятельности программ-требителей, усиливая использование инструментов киберпреступников для укрепления финансовых ресурсов и продвижения собственных стратегических интересов.

В компании констатировали, что постоянный рост уровня технической сложности применяемых киберпреступниками средств на фоне увеличения агрессивности правительств отдельных стран в киберсфере отражают увеличение их инвестиций в ресурсы и подготовку хакеров.