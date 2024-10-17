РФ використовує кораблі для відволікання української ППО при масованих обстрілах – ВМС
Низька ефективність кораблів-ракетоносіїв у морях змусила ворога використовувати їх більше для відволікання української ППО під час масованих ракетних атак. Про це в телеефірі заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Укрінформ.
"Слід завжди вважати, що небезпека присутня. Тому що ми в морі спостерігаємо один носій крилатих ракет. Окрім того, для того, щоб в принципі розгорнутися і вийти в море, і відстрілятися, їм так само потрібно небагато часу. Це мова про години.
Проте, як показує практика, коли в морі перебуває один-два підводних човни, тим більше якщо тільки один із них носій, вони не виконують завдання, пов’язані із застосуванням цих ракет. Вони виконують завдання з охорони пункту базування", - сказав Плетенчук.
За його словами, навіть якщо вони вирішать здійснити пуски, тобто не в складі якоїсь комбінованої атаки, а самостійно, як показала практика, знову ж таки ці пуски не є ефективними.
"Тому ворог їх в принципі вже поодиноко і не застосовує. Навіть якщо кораблі виходять у море в кількості кілька одиниць носіїв крилатих ракет - це теж ще не означає, що обов’язково буде обстріл. Тому що низька ефективність станом на зараз цих систем озброєння змусила ворога їх використовувати більше для відволікання ППО під час масованих ракетних атак. Тому, можна сказати, що ситуація станом на зараз стабільна", - додав речник ВМС ЗСУ.