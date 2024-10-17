РФ використовує кораблі для відволікання української ППО при масованих обстрілах – ВМС

Низька ефективність кораблів-ракетоносіїв у морях змусила ворога використовувати їх більше для відволікання української ППО під час масованих ракетних атак. Про це в телеефірі заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Укрінформ.

"Слід завжди вважати, що небезпека присутня. Тому що ми в морі спостерігаємо один носій крилатих ракет. Окрім того, для того, щоб в принципі розгорнутися і вийти в море, і відстрілятися, їм так само потрібно небагато часу. Це мова про години.

Проте, як показує практика, коли в морі перебуває один-два підводних човни, тим більше якщо тільки один із них носій, вони не виконують завдання, пов’язані із застосуванням цих ракет. Вони виконують завдання з охорони пункту базування" , - сказав Плетенчук.

За його словами, навіть якщо вони вирішать здійснити пуски, тобто не в складі якоїсь комбінованої атаки, а самостійно, як показала практика, знову ж таки ці пуски не є ефективними.