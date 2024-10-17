РФ использует корабли для отвлечения украинской ПВО при массированных обстрелах – ВМС

Низкая эффективность кораблей-ракетоносителей в морях заставила врага использовать их больше для отвлечения украинского ПВО во время массированных ракетных атак. Об этом в телеэфире заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Укринформ.

"Следует всегда считать, что опасность присутствует. Потому что мы в море наблюдаем один носитель крылатых ракет. Кроме того, для того, чтобы в принципе развернуться и выйти в море, и отстреляться, им так же нужно немного времени. Это речь о часах.

Однако, как показывает практика, когда в море находится одна-две подводные лодки, тем более если только одна из них носитель, они не выполняют задачи, связанные с применением этих ракет. Они выполняют задачи по охране пункта базирования" , - сказал Плетенчук.

По его словам, даже если они решат совершить пуски, то есть не в составе какой-то комбинированной атаки, а самостоятельно, как показала практика, опять же эти пуски не эффективны.