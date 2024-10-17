РФ использует корабли для отвлечения украинской ПВО при массированных обстрелах – ВМС
Низкая эффективность кораблей-ракетоносителей в морях заставила врага использовать их больше для отвлечения украинского ПВО во время массированных ракетных атак. Об этом в телеэфире заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Укринформ.
"Следует всегда считать, что опасность присутствует. Потому что мы в море наблюдаем один носитель крылатых ракет. Кроме того, для того, чтобы в принципе развернуться и выйти в море, и отстреляться, им так же нужно немного времени. Это речь о часах.
Однако, как показывает практика, когда в море находится одна-две подводные лодки, тем более если только одна из них носитель, они не выполняют задачи, связанные с применением этих ракет. Они выполняют задачи по охране пункта базирования", - сказал Плетенчук.
По его словам, даже если они решат совершить пуски, то есть не в составе какой-то комбинированной атаки, а самостоятельно, как показала практика, опять же эти пуски не эффективны.
"Поэтому враг их в принципе уже одиноко и не применяет. Даже если корабли выходят в море в количестве нескольких единиц носителей крылатых ракет - это тоже еще не значит, что обязательно будет обстрел. Потому что низкая эффективность по состоянию на сегодняшний день этих систем вооружения заставила врага их использовать больше для отвлечения ПВО во время массированных ракетных атак. Поэтому, можно сказать, что ситуация по состоянию на сейчас стабильная", - добавил представитель ВМС ВСУ.