Поблизу кордону з Молдовою затримали 19 чоловіків, які намагалися втекти – ДПСУ

Українські прикордонники неподалік кордону з Молдовою зупинили 19 чоловіків, які намагалися втекти за кордон. Через телеграм-канал вони заплатили за таку можливість по 3-5 тис. доларів.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби. ﻿, повідомляє Українська правда.

"Неподалік кордону з Молдовою прикордонники зупинили дві групи чоловіків: у одній було 8 осіб, а в іншій – 11. За онлайн-вказівки від організатора через телеграм-канал вони заплатили по 3-5 тис. доларів кожен" , – йдеться в повідомленні.

Щоб бути менш помітними, по прибуттю до точки збору порушники поділилися на дві групи, проте були затримані за декілька кілометрів до кордону й отримали адмінпротоколи про правопорушення.