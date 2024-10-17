Вблизи границы с Молдовой задержали 19 мужчин, которые пытались сбежать – ГПСУ

Украинские пограничники недалеко от границы с Молдовой остановили 19 мужчин, которые пытались сбежать за границу. Через телеграм-канал они заплатили за такую возможность по 3-5 тыс. долларов.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, сообщает Украинская правда.

"Неподалеку границы с Молдовой пограничники остановили две группы мужчин: в одной было 8 человек, а в другой - 11. За онлайн-указания от организатора через телеграмм-канал они заплатили по 3-5 тыс. долларов каждый", – говорится в сообщении.

Чтобы быть менее заметными, по прибытию к точке сбора нарушители поделились на две группы, однако были задержаны за несколько километров до границы и получили админпротоколы о правонарушениях.