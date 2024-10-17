Зеленський презентував "план перемоги" лідерам Євросоюзу

У четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської Ради та представив "план перемоги", або ж – стратегію примусу Росії до реальної дипломатії, повідомляє Європейська правда.

Зеленський наголосив, що європейська єдність – це також зброя, яка забезпечує безпеку не лише для України, але й для всіх європейських народів.

Він акцентував на необхідності провести другий Саміт миру, щоб покласти край війні та анонсував Рамкову формулу миру, яка включає всі аспекти відновлення миру.

"Ми вже провели чотири зустрічі щодо пунктів Формули миру. Сьогодні у Франції проходить п'ята. Я вдячний Франції за її проведення. У листопаді ми розробимо повноцінний документ на основі Формули миру і поділимося ним з усіма, в тому числі з росіянами, на Саміті миру" , – поділився він.

Зеленський зазначив, що Росію підготувати до "справжньої дипломатії" та примусити до "справедливого миру" може "план перемоги".

Він звернувся до учасників саміту із закликом допомогти реалізувати його.

"Якщо ми почнемо зараз і будемо слідувати "плану перемоги" – ми зможемо закінчити цю війну не пізніше наступного року" , – наголосив Зеленський.

За словами українського лідера, метою плану є зміцнення не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти.

"Росія вдасться до дипломатії лише тоді, коли побачить, що силою нічого не доб'ється. Ми повинні створити належні умови, щоб закінчити цю війну" , – наголосив він.

Зеленський акцентував, що Україна готова покласти "план перемоги" на стіл європейським лідерам і розраховує на їхню підтримку.

"Україна готова до справжньої дипломатії. Але для цього ми маємо бути сильними. Силоміць нав'язані перемир'я замість справедливого миру ніколи не забезпечували безпеку. Ніхто не щасливий, коли повертається війна" , – підсумував він.

Також президент окремо представив кожен пункт "плану перемоги".