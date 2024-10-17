Зеленский презентовал "план победы" лидерам Евросоюза

В четверг, 17 октября, президент Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского Совета и представил "план победы", или же – стратегию принуждения России к реальной дипломатии, сообщает Европейская правда.

Зеленский отметил, что европейское единство – это также оружие, которое обеспечивает безопасность не только для Украины, но и для всех европейских народов.

Он акцентировал на необходимости провести второй Саммит мира, чтобы положить конец войне и анонсировал Рамочную формулу мира, которая включает все аспекты восстановления мира.

"Мы уже провели четыре встречи по пунктам Формулы мира. Сегодня во Франции проходит пятая. Я благодарен Франции за ее проведение. В ноябре мы разработаем полноценный документ на основе Формулы мира и поделимся им со всеми, в том числе с россиянами, на Саммите мира" , – поделился он.

Зеленский отметил, что Россию подготовить к "настоящей дипломатии" и принудить к "справедливому миру" может "план победы".

Он обратился к участникам саммита с призывом помочь реализовать его.

"Если мы начнем сейчас и будем следовать "плану победы" – мы сможем закончить эту войну не позднее следующего года" , – подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, целью плана является укрепление не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества.

"Россия прибегнет к дипломатии только тогда, когда увидит, что силой ничего не добьется. Мы должны создать надлежащие условия, чтобы закончить эту войну" , – подчеркнул он.

Зеленский акцентировал, что Украина готова положить "план победы" на стол европейским лидерам и рассчитывает на их поддержку.

"Украина готова к настоящей дипломатии. Но для этого мы должны быть сильными. Силой навязанные перемирия вместо справедливого мира никогда не обеспечивали безопасность. Никто не счастлив, когда возвращается война" , – подытожил он.

Также президент отдельно представил каждый пункт "плана победы".