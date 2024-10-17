У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів без ТЦК та проходження медкомісії

У застосунку "Дія" запровадили рекрутинг до Армії дронів. ﻿﻿Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Українська правда.

"Додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт.

Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного "розподілу" та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно" , – зазначив Федоров. ﻿

Зазначається, що рекрутинг у "Дії" нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами потрібно обрати бригаду або підрозділ, у який людина хоче потрапити, далі – надіслати одну чи декілька заяв.

Потрібно самостійно обрати напрям, пов’язаний із БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує кандидата на співбесіду і підрозділ підписує з ним контракт.

"Для сильних підрозділів, які будують власний рекрутинг, послуга в "Дії" — крута можливість ефективно й швидко "забронювати" бійця і провести його до себе через "Дію" без ТЦК і ВЛК.