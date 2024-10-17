В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов без ТЦК и прохождения медкомиссии

В приложении "Дія" ввели рекрутинг в Армию дронов.﻿﻿ Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Украинская правда.

"Добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения ТЦК. Подаете заявление в несколько кликов, проходите собеседование и подписываете контракт.

После подачи заявления попадете только в то подразделение, которое выбрали. Никакого "распределения" и мобилизации через ТЦК, все решаете вы и на базовую военную подготовку идете с уже подписанным контрактом. Пригодность к службе также подтверждаете самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно" , – отметил Федоров.

Отмечается, что рекрутинг в "Дії" напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении по фильтрам нужно выбрать бригаду или подразделение, в которое человек хочет попасть, далее - отправить одно или несколько заявлений.

Нужно самостоятельно выбрать направление, связанное с БпЛА, - от оператора любого дрона до инженера. Далее рекрутер приглашает кандидата на собеседование и подразделение подписывает с ним контракт.

"Для сильных подразделений, которые строят собственный рекрутинг, услуга в "Дії" - крутая возможность эффективно и быстро "забронировать" бойца и провести его к себе через "Дію" без ТЦК и ВЛК.