Зеленський: Китай активно допомагає Росії затягувати війну проти України

Росія отримує військову допомогу з Ірану та Північної Кореї. Китай допомагає РФ затягувати війну проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського під час виступу у Єврораді.

Глава держави наголосив, що Росії потрібно більше сил, а диктатор Володимир Путін готує підкріплення для продовження війни, а не для її припинення.

За словами Зеленського, Путін хоче до наступного року зрівнятися з виробництвом боєприпасів у країнах ЄС.

"Він отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран... На жаль, ми також маємо чіткі дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну" , - сказав президент.

Він зазначив, що план перемоги України розрахований на посилення і, якщо його дотримувати, війну можна закінчити не пізніше наступного року.

Ставлення Китаю до війни

Китай стверджує, що займає нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Проте китайські компанії продовжують постачати Росії товари подвійного значення. Офіційно не було зафіксовано передачу китайської зброї Москві.

Китай розробив власний так званий "мирний план" щодо України. В Україні його розкритикували. Президент України назвав альтернативні мирні ініціативи деструктивними.