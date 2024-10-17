Зеленский: Китай активно помогает России затягивать войну против Украины

Россия получает военную помощь из Ирана и Северной Кореи. Китай помогает РФ затягивать войну против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Евросовете.

Глава государства подчеркнул, что России нужно больше сил, а диктатор Владимир Путин готовит подкрепление для продолжения войны, а не для ее прекращения.

По словам Зеленского, Путин хочет к следующему году сравняться с производством боеприпасов в странах ЕС.

"Он получает помощь от Северной Кореи снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. Плюс Иран... К сожалению, у нас также есть четкие данные разведки о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну" , - сказал президент.

Он отметил, что план победы Украины рассчитан на усиление и, если его соблюдать, войну можно закончить не позже следующего года.

Отношение Китая к войне

Китай утверждает, что занимает якобы нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Однако китайские компании продолжают поставлять России товары двойного значения. Официально не была зафиксирована передача китайского оружия Москве.

Китай разработал собственный так называемый "мирный план" по Украине. В Украине его раскритиковали. Президент Украины назвал альтернативные мирные инициативы деструктивными.