Зеленський підписав закон про перезавантаження митниці

Президент України повернув із підписом закон "Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів". Про це заявив народний депутат, один зі співавторів законопроєкту Ярослав Железняк, повідомляє Укрінформ.

"Закон про реформу митниці №6499д підписаний. З 1 листопада набере чинності!" - йдеться в повідомленні.

Так, закон врегульовує умови контракту про проходження служби в митних органах, визначає вимоги до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запроваджує процедури ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя.

Також документом передбачається проведення прозорого конкурсу на посаду голови Державної митної служби за участі міжнародних організацій та звільнення його за висновком зовнішньої незалежної оцінки (аудиту).

Після набрання документом чинності мають бути удосконалені підходи до формування атестаційних комісій та комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності митної служби.

Крім того, впроваджується процедура переатестації усіх працівників митних органів протягом 18 місяців з призначення нового голови відомства.