Зеленский подписал закон о перезагрузке таможни

Президент Украины вернул с подписью закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов". Об этом заявил народный депутат, один из соавторов законопроекта Ярослав Железняк, сообщает Укринформ.

"Закон о реформе таможни №6499д подписан. С 1 ноября вступит в силу!" – говорится в сообщении.

Так, закон регулирует условия контракта о прохождении службы в таможенных органах, определяет требования к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов, вводит процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни.

Также документом предусматривается проведение прозрачного конкурса на должность главы Государственной таможенной службы с участием международных организаций и увольнение его по заключению внешней независимой оценки (аудита).

После вступления документа в силу должны быть усовершенствованы подходы к формированию аттестационных комиссий и комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности таможенной службы.

Кроме того, осуществляется процедура переаттестации всех работников таможенных органов в течение 18 месяцев с назначения нового главы ведомства.